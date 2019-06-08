5 июля должен стать известен клуб Антона Бурдасова в НХЛ

5 июля должен стать известен клуб Национальной хоккейной лиги, в котором продолжит карьеру российский нападающий Антон Бурдасов, заявил генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов.
«Антон Бурдасов и Владимир Ткачёв решили попробовать свои силы в Северной Америке. Недавно разговаривали с агентом Антона, он сказал, что 5 июля должны объявить клуб НХЛ, где он будет выступать, поэтому желаем ему удачи. Сложно в чем-то обвинять их, провели хорошее время в клубе, где-то хотелось, чтобы сыграли посильнее, но как смогли, так и сыграли. Если решили пробовать себя в лучшей лиге мира, то почему бы и нет?», — цитирует Курносова «СобКор02.ru»
В прошедшем сезоне 27-летний Бурдасов отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 31 (19+12) очко. Кроме того он заработал показатель полезности «-15» и 114 штрафных минут. В плей-офф на счету игрока два матча, в которых он заработал показатель полезности «-2».
- 8 июня 2019
-
19:21
-
19:12
-
19:04
-
18:43
-
18:15
-
18:02
-
17:46
-
17:18
-
16:51
-
16:45
-
16:27
-
15:59
-
15:22
-
14:59
-
14:35
-
14:11
-
13:59
-
13:30
-
13:16
-
12:44
-
12:11
-
11:47
-
11:28
-
10:55
-
10:27
-
10:02
-
09:48
-
09:20
-
09:04
-
08:50
-
08:26
-
08:09
-
08:01
-
03:57
-
01:43