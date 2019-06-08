5 июля должен стать известен клуб Антона Бурдасова в НХЛ

5 июля должен стать известен клуб Национальной хоккейной лиги, в котором продолжит карьеру российский нападающий Антон Бурдасов, заявил генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов.

«Антон Бурдасов и Владимир Ткачёв решили попробовать свои силы в Северной Америке. Недавно разговаривали с агентом Антона, он сказал, что 5 июля должны объявить клуб НХЛ, где он будет выступать, поэтому желаем ему удачи. Сложно в чем-то обвинять их, провели хорошее время в клубе, где-то хотелось, чтобы сыграли посильнее, но как смогли, так и сыграли. Если решили пробовать себя в лучшей лиге мира, то почему бы и нет?», — цитирует Курносова «СобКор02.ru»

В прошедшем сезоне 27-летний Бурдасов отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 31 (19+12) очко. Кроме того он заработал показатель полезности «-15» и 114 штрафных минут. В плей-офф на счету игрока два матча, в которых он заработал показатель полезности «-2».