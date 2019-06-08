Новичок «Сочи» включён в символическую сборную чемпионата Финляндии

Шведский нападающий Мальте Стрёмвалль включён в символическую сборную чемпионата Финляндии, информирует официальный «твиттер» Liigi. В это межсезонье Стрёмвалль пополнил состав ХК «Сочи».

В минувшем сезоне 24-летний форвард стал лучшим снайпером и бомбардиром чемпионата Финляндии в составе «КооКоо». Мальте забросил 30 шайб и сделал 27 результативных передач в 52 матчах регулярного чемпионата. Стрёмвалль в 2018 году дебютировал в составе национальной команды.

Также в символическую сборную включены голкипер Вейни Вехвиляйнен (продолжит карьеру в «Коламбус Блю Джекетс»), защитники Оливер Каски (стал игроком «Детройт Ред Уингз») и Петтери Никкиля, а также форварды Вилле Лескинен и Джастин Данфорт.