Новичок «Сочи» включён в символическую сборную чемпионата Финляндии
Шведский нападающий Мальте Стрёмвалль включён в символическую сборную чемпионата Финляндии, информирует официальный «твиттер» Liigi. В это межсезонье Стрёмвалль пополнил состав ХК «Сочи».
В минувшем сезоне 24-летний форвард стал лучшим снайпером и бомбардиром чемпионата Финляндии в составе «КооКоо». Мальте забросил 30 шайб и сделал 27 результативных передач в 52 матчах регулярного чемпионата. Стрёмвалль в 2018 году дебютировал в составе национальной команды.
Также в символическую сборную включены голкипер Вейни Вехвиляйнен (продолжит карьеру в «Коламбус Блю Джекетс»), защитники Оливер Каски (стал игроком «Детройт Ред Уингз») и Петтери Никкиля, а также форварды Вилле Лескинен и Джастин Данфорт.
Крикунов и лучший бомбардир чемпионата Финляндии Стрёмвалль перешли в «Сочи»
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