Владимир Тарасенко пропустил тренировку «Сент-Луиса» из-за рождения сына
«Сент-Луис Блюз» продолжает подготовку к шестому матчу серии финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (3-2), информирует клубный журналист Джереми Рутерфорд.
На тренировке «блюз» сегодня отсутствовал нападающий Владимир Тарасенко. Вместо него в первом звене вместе с Брэйденом Шенном и Джейденом Шварцем занимался Робби Фаббри. Отсутствовал на занятии и шведский ветеран «музыкантов» Александер Стин.
Тарасенко пропустил тренировку команды из-за рождения ребёнка. Сегодня, 8 июня, в семье 27-летнего хоккеиста сборной России появился ещё один сын.
Шестой матч серии состоится в Сент-Луисе 10 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Седьмая игра, если потребуется, пройдёт на площадке победителя Восточной конференции.
У Владимира Тарасенко, выступающего в финале Кубка Стэнли, родился сын
- 8 июня 2019
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