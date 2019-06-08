Владимир Тарасенко пропустил тренировку «Сент-Луиса» из-за рождения сына

«Сент-Луис Блюз» продолжает подготовку к шестому матчу серии финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (3-2), информирует клубный журналист Джереми Рутерфорд.

На тренировке «блюз» сегодня отсутствовал нападающий Владимир Тарасенко. Вместо него в первом звене вместе с Брэйденом Шенном и Джейденом Шварцем занимался Робби Фаббри. Отсутствовал на занятии и шведский ветеран «музыкантов» Александер Стин.

Тарасенко пропустил тренировку команды из-за рождения ребёнка. Сегодня, 8 июня, в семье 27-летнего хоккеиста сборной России появился ещё один сын.

Шестой матч серии состоится в Сент-Луисе 10 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Седьмая игра, если потребуется, пройдёт на площадке победителя Восточной конференции.