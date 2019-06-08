Ип: про уколы игрокам в КХЛ слышал, но я всё ещё играю в этой лиге

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Брэндон Ип поделился впечатлениями от игры в китайском клубе КХЛ.
«Шанхай — классный город, но в следующем году мы должны переехать в Пекин. Последние два года мы не попадали в плей-офф, но сейчас постараемся собрать хорошую североамериканскую команду, потому что у нас нет лимита на легионеров. В России тебе одиноко, если ты единственный североамериканец в команде. У нас, может быть, человек 15 «фазиатов» и других ребят из Америки. По сути, это североамериканская команда в КХЛ, так что нам в кайф всей компашкой ездить во все эти сумасшедшие русские города.
Выезды — это просто жесть, но я обычно играю в карты, не всё так плохо. Если летишь из Москвы в Шанхай, надо остановиться в Новосибирске на дозаправку. Однажды мы сели в самолёт, все устроились, открыли пиво. И через два часа самолёт поворачивает обратно! Все в один голос: «Что за фигня!». Оказалось, стюардесса забыла пройти таможню, думала, что мы это сделаем в Новосибирске. Нам пришлось развернуться, потратить ещё два часа на дорогу в Москву из-за идиотки-стюардессы. И 10-часовой перелёт превратился в 16-часовой.
Слышал ли я об уколах, которые делают игрокам перед матчами? Да. Но я всё ещё играю в этой лиге, поэтому не могу комментировать», — сказал Ип в эфире подкаста Spittin’ Chicklets.
- 8 июня 2019
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