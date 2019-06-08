Президент «Барыса» — о ситуации с вратарями: Граховина — под вопросом

Президент «Барыса» Борис Иванищев прокомментировал ситуацию с вратарями.

«Сергей Кудрявцев принадлежит нам. Предложение сделали. Надеемся, подпишет. Доминик Граховина — под вопросом. „Барыс“ планирует усилить состав вратарей перед стартом нового чемпионата КХЛ», — цитирует Иванищева BestNews.kz.

В минувшем сезоне 24-летний вратарь одержал семь побед в 22 матчах регулярного чемпионата при коэффициенте надёжности 2,61 и проценте отражённых бросков 91,4. В плей-офф чешский голкипер выиграл один матч из четырёх, в среднем за игру пропуская 3,50 шайбы и отражая 88,9% бросков.

«Барыс» дошёл до второго раунда плей-офф, где проиграл в пяти матчах «Авангарду». В первом раунде подопечные Андрея Скабелки обыграли «Торпедо» со счётом 4-3.