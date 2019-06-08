ЦСКА выменял из «Дизеля» форварда молодёжной сборной России
Хоккейный клуб ЦСКА выменял из пензенского «Дизеля» форварда Сергея Сулева, информирует официальный сайт ВХЛ со ссылкой на пресс-службу «армейского» клуба. Взамен «Дизель» получил денежную компенсацию.
Для 18-летнего хоккеиста сезон-2018/19 стал первым в Высшей хоккейной лиге. В 45 матчах регулярного чемпионата он отметился 11 (7+4) очками при показателе полезности «–7» и 14 минутах штрафного времени.
В мае Сергей был вызван в молодёжную сборную России и провёл три матча на Кубке Чёрного моря, в которых забросил одну шайбу при показателе полезности «+2».
Ранее «Дизель» совершил обмен с магнитогорским «Металлургом». В результате обмена в Магнитогорск отправился голкипер Глеб Носов, клуб из Пензы получил денежную компенсацию.
«Металлург» выменял из «Дизеля» голкипера молодёжной сборной России
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