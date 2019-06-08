Гретцки: Биннингтон — основной претендент на «Конн Смайт Трофи» в «Сент-Луисе»

Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки поделился мнением об игре «Сент-Луис Блюз» в плей-офф Кубка Стэнли.

«Их ведёт целая группа игроков. Нет хоккеиста, который доминировал бы из матча в матч. Каждый вечер у них новый лидер. Это многое говорит об этой команде. Думаю, их защита играет просто потрясающе. Их защитники способствовали успеху команды в каждой серии. В нападении есть целая группа парней, которые забивали важные шайбы. Всё это привело «Сент-Луис» в финал.

Их вратарь Джордан Биннингтон стал настоящей скалой в плей-офф. Конечно, можно вспомнить третью игру, для него это была довольно тяжёлая ночь. Но в других матчах у него не было никаких проблем. Все спорят, кому нужно вручать «Конн Смайт Трофи» — MVP финала или MVP всего плей-офф.

Я считаю, что нужно учитывать всё, что сделал игрок для команды на протяжении четырёх раундов. Думаю, ни у кого не возникнет вопросов касательно кандидатуры Джордана Биннингтона. Он был на высоте. На мой взгляд, именно он является основным претендентом на «Конн Смайт» в «Сент-Луисе», — цитирует Гретцки The Athletic.

Кубок Стэнли и «Конн Смайт Трофи» доставлены в Сент-Луис