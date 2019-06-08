Хара еле шевелил губами, отвечая на вопросы журналистов

Защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара принял участие в брифинге для журналистов перед шестым матчем финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (2-3).

Североамериканский журналист Майк Зайсбергер отметил, что словацкий защитник говорил очень тихо, едва шевеля губами. Коллеги Зайсбергера отметили также, что 42-летний защитник старался отвечать на вопросы, максимально не задействуя челюсть.

Фото можно посмотреть также в «твиттере» Криса Джонстона.

«У меня нет ограничений для участия в матче. Чувствую, что смогу сыграть хорошо. Правда ли, что у меня сломана челюсть? Без комментариев», — сказал Хара.

Ветеран «мишек» во втором отрезке четвёртого матча финала Кубка Стэнли получил болезненный удар шайбой в лицо. У словака моментально пошла кровь, но опытный защитник в третьем периоде вернулся на скамейку запасных, получив медицинскую помощь и прикрепив на шлем полную защиту лица. Правда, в игре 42-летний хоккеист уже участия не принимал. На пятый матч серии Хара вышел, несмотря на перелом челюсти.