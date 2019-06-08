Ип: в Китае приходится объяснять, что клюшка – это палочка для хоккея, а не еды

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Брэндон Ип рассказал об особенностях знакомства населения Китая с хоккеем.

«Мы пытаемся сделать то же самое, что баскетбол – познакомить Китай с хоккеем, но это гораздо сложнее. В баскетболе всё ясно – есть мяч, надо его забросить в кольцо. Тут клюшки, шайбы, сложные правила. Одно дело – привезти хоккей в Аризону, где представляют, что это, другое дело – в Китай. Приходится даже объяснять, что клюшка – это палочка для хоккея (hockey stick), а не палочка для еды (chopstick). Многое непонятно.

В баскетболе был Яо Мин, который стал звездой НБА, к сожалению, в хоккее нет китайца, который бы добился успеха в НХЛ. Китай всё это делает ради Олимпиады. Они автоматически будут участвовать в хоккейном турнире, но проблема в том, что китайских хоккеистов просто нет. Приходится отыскивать таких, как я, — канадских или американских китайцев, которые играют в низших лигах, привозить их сюда и готовить к Играм. Белые ребята в команде нас называют «фазиатами» — фальшивыми азиатами», — сказал Ип в эфире подкаста Spittin’ Chicklets.