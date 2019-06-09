Шенн: кто бы ни вышел вместо Барбашёва, игра «Сент-Луиса» не изменится

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн прокомментировал дисквалификацию форварда Ивана Барбашёва, пропускающего шестой матч финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (3-2).

«Конечно, нам будет его не хватать. Иван отлично показывал себя на протяжении всего плей-офф против лидеров соперника, всегда демонстрировал силовую игру, здорово действовал в меньшинстве. Но кто бы ни вышел завтра вместо него, наша игра не изменится. Возможность проявить себя в финале Кубка Стэнли бывает, возможно, раз в жизни, поэтому все ребята готовы показать свой лучший хоккей», — приводит слова Шенна пресс-служба лиги.

Счёт в серии — 3-2 в пользу «Блюз». Шестой матч серии состоится в Сент-Луисе 10 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Седьмая игра, если потребуется, пройдёт на площадке победителя Восточной конференции.