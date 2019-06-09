Фарм-клуб «Каролины» впервые в истории выиграл Кубок Колдера
«Шарлотт Чекерс» победил «Чикаго Вулвз» в пятом матче финальной серии Кубка Колдера. Матч завершился со счётом 5:3 в пользу фарм-клуба «Каролины Харрикейнз». Благодаря этой победе «Шарлотт» впервые в истории выиграл чемпионат АХЛ.
В последней игре сезона дублем в составе победителей отметился Эндрю Потуральски. Ещё по разу отличились Морган Гики, Трэвор Кэррик и Зак Настасюк. Голкипер Алекс Неделькович отразил 26 из 29 бросков. В составе фарм-клуба «Вегас Голден Найтс» заброшенными шайбами отметились Брукс Мацек, Гэйг Куинни и Коди Гласс.
Приз самого ценного игрока плей-офф выиграл Потуральски, набравший 23 (12+11) очка в 18 матчах при показателе полезности «+15».
По ходу плей-офф фарм «ураганов» переиграл фарм «Вашингтон Кэпиталз».
Фарм-клуб «Каролины» прошёл фарм «Вашингтона». Самсонов проиграл последний матч
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