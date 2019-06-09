Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Фарм-клуб «Каролины» впервые в истории выиграл Кубок Колдера

Фарм-клуб «Каролины» впервые в истории выиграл Кубок Колдера
Хоккей / НХЛ 0

«Шарлотт Чекерс» победил «Чикаго Вулвз» в пятом матче финальной серии Кубка Колдера. Матч завершился со счётом 5:3 в пользу фарм-клуба «Каролины Харрикейнз». Благодаря этой победе «Шарлотт» впервые в истории выиграл чемпионат АХЛ.

В последней игре сезона дублем в составе победителей отметился Эндрю Потуральски. Ещё по разу отличились Морган Гики, Трэвор Кэррик и Зак Настасюк. Голкипер Алекс Неделькович отразил 26 из 29 бросков. В составе фарм-клуба «Вегас Голден Найтс» заброшенными шайбами отметились Брукс Мацек, Гэйг Куинни и Коди Гласс.

Приз самого ценного игрока плей-офф выиграл Потуральски, набравший 23 (12+11) очка в 18 матчах при показателе полезности «+15».

По ходу плей-офф фарм «ураганов» переиграл фарм «Вашингтон Кэпиталз».

Фарм-клуб «Каролины» прошёл фарм «Вашингтона». Самсонов проиграл последний матч
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент