«Анахайм» изучает варианты обмена Перри, всю карьеру проведшего в клубе

«Анахайм Дакс» изучает варианты обмена форварда Кори Перри, сообщает журналист The Athletic Пьер Лебрюн.
В минувшем сезоне он набрал 10 (6+4) очков в 31 матче регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-14». Канадский форвард провёл первый матч в сезоне только 3 февраля 2019 года. Кори пропустил четыре месяца из-за травмы колена, полученной на предсезонке. Изначально предполагалось, что хоккеист выбыл из строя на пять месяцев, но его восстановление прошло с опережением графика.
У 34-летнего игрока остаётся ещё два года контракта с зарплатой в $ 8,625 млн. В контракте также предусмотрен полный запрет на обмен. Таким образом, для возможной сделки необходимо согласие со стороны игрока.
Поскольку это обстоятельство может затруднить сделку, клуб может рассмотреть и вариант с выкупом его контракта. В таком случае «Дакс» выплатят канадцу $ 8 млн за четыре года. Перри играет за «Анахайм» с 2005 года. В его карьере в НХЛ других команд не было.
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