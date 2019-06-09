Каменский: Тарасенко своевременно набрал форму и способен принести титул «Блюз»

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поделился мнением о финальной серии Кубка Стэнли.
«Тарасенко очень своевременно набрал форму — видно, что с каждым раундом плей-офф он действует всё лучше и лучше. От его игры зависит очень многое в результатах «Сент-Луиса». И сейчас он способен принести клубу титул.
У «Сент-Луиса» хорошие шансы довести дело до победы уже по итогам шестого матча. Очевидно, что команда приложит все усилия, чтобы поднять над головой Кубок Стэнли на глазах у своих болельщиков. С учетом того что до конца сезона игрокам осталось провести максимум два матча, они приложат для победы все силы, вытянут из себя все внутренние резервы. И очень важно будет, кто первым забросит шайбу в предстоящей игре. На мой взгляд, встреча будет крайне осторожная, поэтому тот, кто откроет счёт, скорее всего, победит», — цитируют Каменского «Известия».
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