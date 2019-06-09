Биннингтон является главным претендентом на «Конн Смайт Трофи» из «Сент-Луиса»

Главным фаворитом в борьбе за «Конн Смайт Трофи» из игроков «Сент-Луис Блюз» является голкипер команды Джордан Биннингтон.

Этот вопрос был адресован лично или в электронном виде группе из 21 человека, в которую вошли тренеры, руководители клубов и журналисты, следящие за ходом событий в финале Кубка Стэнли. Опрос был проведён официальным сайтом НХЛ.

Главным фаворитом стал Биннингтон, получив 12 голосов. В число претендентов также вошли центрфорвард Райан O'Райлли (пять), защитник Алекс Пьетранджело (два), а также нападающий Владимир Тарасенко и защитник Колтон Парайко, получившие по одному голосу в поддержку.

«Этот приз вручается по итогам всего розыгрыша, всех четырёх раундов. Биннингтон играл очень стабильно, поэтому я бы назвал его», — объяснил свой выбор бывший тренер «Лос-Анджелес Кингз» Барри Мелроуз.

Голкипер одержал 15 побед, пропуская в среднем за матч 2,46 шайбы и отражая 91,3% бросков. Он уже установил новый рекорд лиги по количеству выездных побед в одном плей-офф для вратаря, проводящего первый сезон в НХЛ, и повторил рекорд по общему количеству выигранных кубковых встреч для дебютантов.



Гретцки: Биннингтон — основной претендент на «Конн Смайт Трофи» в «Сент-Луисе»