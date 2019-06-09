20-летний Мартин Нечас выиграл чемпионство в третьем сезоне подряд

«Шарлотт Чекерс» победил «Чикаго Вулвз» в пятом матче финальной серии Кубка Колдера. Матч завершился со счётом 5:3 в пользу фарм-клуба «Каролины Харрикейнз». Благодаря победе «Шарлотт» впервые в истории выиграл чемпионат АХЛ.

В составе «Шарлотт» чемпионом АХЛ стал 20-летний нападающий Мартин Нечас. Чешский форвард в плей-офф забросил 5 шайб и сделал 8 голевых передач в 18 матчах при показателе полезности «+6».

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» Федерации хоккея Чехии.

Мартин выиграл чемпионство в третьем сезоне подряд. В 2017 и 2018 годах Нечас выиграл чемпионат Чехии в составе «Кометы» из Брно. Хоккеист был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ-2017 в первом раунде под 12-м номером.