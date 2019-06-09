Гецлаф — о новости про Перри: тяжёлый день для всех нас

Многолетний партнёр Кори Перри по «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф прокомментировал известие, что клуб изучает варианты обмена Кори.
«Это действительно тяжёлый день для всех нас. Я люблю этого парня. Так или иначе, мы прошли с ним через всё. Думаю, что все мы знаем, что рано или поздно наступает конец. Но пока этого не случилось», — заявил Гецлаф.
У 34-летнего Перри остаётся ещё два года контракта с зарплатой $ 8,625 млн. В контракте также предусмотрен полный запрет на обмен. Таким образом, для возможной сделки необходимо согласие игрока.
Поскольку это обстоятельство может затруднить сделку, клуб может рассмотреть и вариант с выкупом его контракта. В таком случае «Дакс» выплатят канадцу $ 8 млн за четыре года. Перри играет за «Анахайм» с 2005 года. В его карьере в НХЛ других команд не было.
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