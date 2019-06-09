Сундквист: Барбашёва будет не хватать, но от силового хоккея «Блюз» не откажутся

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Оскар Сундквист прокомментировал дисквалификацию форварда Ивана Барбашёва, пропускающего шестой матч финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (3-2).
«Конечно, нам будет не хватать Барби, но наша задача — постараться помочь заменяющему его игроку как можно более безболезненно войти в состав. И я уверен, что кто бы это ни был, свою работу он проделает отменно. У нас вообще много лидеров, которые знают, что нужно делать. Да и мы все понимаем, что было не так в третьем матче. Мы просто перегорели, все-таки была первая домашняя игра финала за 49 лет.
Да, дисквалифицировали меня, сейчас это случилось с Барбашёвым, но мы будем продолжать играть в силовой хоккей. Это наш стиль, от которого мы не будем отказываться», — цитирует Сундквиста официальный сайт НХЛ.
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