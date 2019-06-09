Пьетранджело: дети хватаются за мою бороду, чтобы встать
Защитник «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело рассказал о бороде, которую отрастил за время выступления команды в плей-офф НХЛ.
«Никогда не было такой густой бороды, но детям нравится. Они хватаются за бороду, чтобы встать.
Я уже говорил, что до финала Кубка Стэнли невозможно дойти без жертв. И речь не только о нас, но и о семьях и друзьях. Чтобы добраться сюда, нужны усилия всего коллектива и многочисленные жертвы. Тебе должны помогать другие, особенно когда у тебя есть дети.
Я уже играл на Олимпийских играх и принимал участие в Кубке мира. Это были важные соревнования, но возможность выиграть Кубок Стэнли — это нечто особенное», — сказал Пьетранджело.
Фото бороды Пьетранджело также можно посмотреть в «твиттере» Sportsnet.
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