Пьетранджело: дети хватаются за мою бороду, чтобы встать

Защитник «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело рассказал о бороде, которую отрастил за время выступления команды в плей-офф НХЛ.

«Никогда не было такой густой бороды, но детям нравится. Они хватаются за бороду, чтобы встать.

Я уже говорил, что до финала Кубка Стэнли невозможно дойти без жертв. И речь не только о нас, но и о семьях и друзьях. Чтобы добраться сюда, нужны усилия всего коллектива и многочисленные жертвы. Тебе должны помогать другие, особенно когда у тебя есть дети.

Я уже играл на Олимпийских играх и принимал участие в Кубке мира. Это были важные соревнования, но возможность выиграть Кубок Стэнли — это нечто особенное», — сказал Пьетранджело.

Фото бороды Пьетранджело также можно посмотреть в «твиттере» Sportsnet.