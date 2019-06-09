Мэтт Дюшейн может продолжить карьеру в «Аризоне»

«Аризона Койотс» нацелилась на подписание контракта с канадским нападающим Мэттом Дюшейном, информирует TSN. Отмечается, что «Койотс» сделали канадца основным приоритетом на рынке свободных агентов.

В ходе минувшего сезона 28-летний форвард был обменян в «Коламбус Блю Джекетс» из «Оттавы Сенаторз». В общей сложности Дюшейн набрал 70 (31+39) очков в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 10 играх плей-офф набрал 10 (5+5) баллов. Выигранная серия у «Тампа-Бэй Лайтнинг» стала первой для Дюшейна за карьеру в лиге. По действующему контракту хоккеист зарабатывает $ 6 млн.

Дюшейн ранее заявил, что хочет выйти на рынок свободных агентов по окончании контракта с клубом. Это произойдёт 1 июля 2019 года.