Мэтт Дюшейн может продолжить карьеру в «Аризоне»
«Аризона Койотс» нацелилась на подписание контракта с канадским нападающим Мэттом Дюшейном, информирует TSN. Отмечается, что «Койотс» сделали канадца основным приоритетом на рынке свободных агентов.
В ходе минувшего сезона 28-летний форвард был обменян в «Коламбус Блю Джекетс» из «Оттавы Сенаторз». В общей сложности Дюшейн набрал 70 (31+39) очков в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 10 играх плей-офф набрал 10 (5+5) баллов. Выигранная серия у «Тампа-Бэй Лайтнинг» стала первой для Дюшейна за карьеру в лиге. По действующему контракту хоккеист зарабатывает $ 6 млн.
Дюшейн ранее заявил, что хочет выйти на рынок свободных агентов по окончании контракта с клубом. Это произойдёт 1 июля 2019 года.
Мэтт Дюшейн планирует летом выйти на рынок свободных агентов
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