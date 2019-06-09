Боумистер: вы нашли неправильного человека, чтобы говорить о задорном хоккее

Защитник «Сент-Луис Блюз» Джей Боумистер ответил на вопрос о задорном хоккее команды, который приносит успех «музыкантам» в плей-офф.
«Наверное, вы нашли неправильного человека, чтобы говорить с ним о молодом и задорном хоккее. Но мы стараемся показать свою силу в том, что у нас правильный микс. Стиль игры, парни в раздевалке. У нас в составе тоже есть молодые да быстрые. Вообще, у нас грамотный сплав ветеранов и молодёжи.
И разница между ними не слишком велика. Плей-офф — особая штука, потому что играешь всю серию против одной команды. Они что-то придумают, ты что-то найдёшь в ответ. В этом вся соль игры. И даже не так важно, какой стиль у тебя или у соперника. Ты просто должен подстроиться и стать лучше.
У Тарасенко родился сын? Отвлекающим фактором это называть не стоит, потому что рождение ребёнка — это нечто большее, чем всё это. Здорово, что он сегодня нашёл время приехать на арену. Думаю, ему было намного труднее ожидать события, чем сейчас, когда всё уже хорошо, все здоровы и волноваться больше не о чем», — цитирует 35-летнего Боумистера официальный сайт НХЛ.
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