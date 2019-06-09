Парэйко: Яна Тарасенко — вот кто настоящий MVP плей-офф

Защитник «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко прокомментировал рождение ребёнка в семье российского нападающего Владимира Тарасенко. Рождение сына пришлось на выходной день, когда команды переезжали из Бостона в Сент-Луис, что позволило Тарасенко лично поддержать супругу.

«Яна Тарасенко — вот кто настоящий MVP плей-офф. По-моему, мы не успели ещё приземлиться, а Влади уже помчался в роддом к ней и малышу-сыну», — цитирует Парэйко официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Вчера, 8 июня, Тарасенко пропустил тренировку команды из-за рождения ребёнка. Шестой матч серии состоится в Сент-Луисе 10 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Седьмая игра, если потребуется, пройдёт на площадке победителя Восточной конференции.