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Парэйко: Яна Тарасенко — вот кто настоящий MVP плей-офф

Парэйко: Яна Тарасенко — вот кто настоящий MVP плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко прокомментировал рождение ребёнка в семье российского нападающего Владимира Тарасенко. Рождение сына пришлось на выходной день, когда команды переезжали из Бостона в Сент-Луис, что позволило Тарасенко лично поддержать супругу.

«Яна Тарасенко — вот кто настоящий MVP плей-офф. По-моему, мы не успели ещё приземлиться, а Влади уже помчался в роддом к ней и малышу-сыну», — цитирует Парэйко официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Вчера, 8 июня, Тарасенко пропустил тренировку команды из-за рождения ребёнка. Шестой матч серии состоится в Сент-Луисе 10 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Седьмая игра, если потребуется, пройдёт на площадке победителя Восточной конференции.

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