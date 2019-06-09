Гуннарссон: жаль Барбашёва, но многие ребята ждут своего шанса
Защитник «Сент-Луис Блюз» Карл Гуннарссон прокомментировал дисквалификацию форварда Ивана Барбашёва, пропускающего шестой матч финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (3-2).
«Конечно, жаль Барби, он является важной частью команды, но завтра кому-то ещё придётся проявить себя. Многие ребята ждут шанса», — цитирует Гуннарссона официальный сайт НХЛ.
Иван Барбашёв дисквалифицирован на один матч за удар в голову форварда «Бостон Брюинз» Маркуса Юханссона. Эпизод произошёл на шестой минуте первого периода пятого матча финальной серии Кубка Стэнли, который завершился победой «Сент-Луис Блюз» со счётом 2:1. Главные арбитры встречи не зафиксировали нарушения правил со стороны российского форварда.
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