Гуннарссон: жаль Барбашёва, но многие ребята ждут своего шанса

Защитник «Сент-Луис Блюз» Карл Гуннарссон прокомментировал дисквалификацию форварда Ивана Барбашёва, пропускающего шестой матч финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (3-2).

«Конечно, жаль Барби, он является важной частью команды, но завтра кому-то ещё придётся проявить себя. Многие ребята ждут шанса», — цитирует Гуннарссона официальный сайт НХЛ.

Иван Барбашёв дисквалифицирован на один матч за удар в голову форварда «Бостон Брюинз» Маркуса Юханссона. Эпизод произошёл на шестой минуте первого периода пятого матча финальной серии Кубка Стэнли, который завершился победой «Сент-Луис Блюз» со счётом 2:1. Главные арбитры встречи не зафиксировали нарушения правил со стороны российского форварда.