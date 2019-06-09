Б. Буше: Биннингтон не очень хорош в финале Кубка Стэнли

Бывший голкипер Национальной хоккейной лиги Брайан Буше объяснил, почему считает защитника Алекса Пьетранджело самым ценным игроком «Сент-Луис Блюз» в финале Кубка Стэнли.

«Джордан Биннингтон отлично сыграл в пятом матче, но в целом финал он провёл не очень хорошо. Алекс Пьетранджело играет очень много, и команда полагается на него в любой ситуации. Нет ни одной причины, которая бы заставила меня отказаться от рассмотрения его кандидатуры. Его влияние на ход финальной серии сложно переоценить. Я понимаю, что он не самый популярный претендент, но он играет солидно и надёжно», — цитирует Буше официальный сайт НХЛ.

По оценкам большинства экспертов, главным фаворитом в борьбе за «Конн Смайт Трофи» среди игроков «Сент-Луиса» является голкипер команды Джордан Биннингтон.