Зибанеджад: у «Рейнджерс» всё было нормально, а затем случились обмены

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад оценил выступление команды в прошедшем сезоне. «Синерубашечникам» не удалось попасть в плей-офф.



«Сезон у «Рейнджерс» получился тяжёлым. Были взлёты и падения. Мы неплохо стартовали, всё складывалось неплохо до рождественского перерыва, а может быть, даже до Матча звёзд. У нас был шанс попасть в плей-офф. Если посмотреть на состав «Рейнджерс» и сравнить его с другими командами, станет понятно, что от нас ничего не ждали. Хотя мы всё-таки рассчитывали играть и после регулярного чемпионата.



Всё было нормально, а затем случилось то, чего опасались хоккеисты, — обмены и уход игроков. Было тяжело. Мы теряли друзей и игроков. Но важно видеть перспективу, хотя вас может не устраивать даже то, что команда выступила в этом году лучше, чем в прошлом. Все хотят победить, ради этого мы и играем», — приводит слова Зибанеджада официальный сайт НХЛ.

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