Бережков: не обсуждал с Назаровым его трудоустройство в минское «Динамо»
Спортивный директор Федерации хоккея Беларуси Владимир Бережков прокомментировал слухи о встрече с Андреем Назаровым и обсуждении его трудоустройства в минское «Динамо».
«Информация о встрече с Назаровым — фейк чистой воды. Я не встречался с Назаровым в Нур-Султане. Более того, я никогда не обсуждал с ним историю взаимоотношений с «Динамо». Да и нигде я с ним не встречался последние два или три года, и даже не разговаривал. Могу сказать так, чтобы ни у кого не возникало сомнений, что я разговаривал по телефону или разговаривал в Москве или каком-нибудь Павлодаре. Не встречался, не разговаривал и никогда не обсуждал вопросов работы в «Динамо»», — приводит слова Бережкова официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.
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