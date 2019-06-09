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Свечников поздравил фарм-клуб «Каролины» с победой в Кубке Колдера

Свечников поздравил фарм-клуб «Каролины» с победой в Кубке Колдера
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников поздравил хоккеистов «Шарлотт Чекерс» с победой в Кубке Колдера.

«Поздравляю «Чекерс» с победой в Кубке Колдера. В Каролине светлое хоккейное будущее», — написал Свечников в «Твиттере».

«Шарлотт Чекерс» обыграл «Чикаго Вулвз» в пятом матче финальной серии Кубка Колдера. Матч завершился со счётом 5:3 в пользу фарм-клуба «Каролины Харрикейнз». Благодаря этой победе «Шарлотт» впервые в истории выиграл чемпионат АХЛ.

В последней игре сезона дублем в составе победителей отметился Эндрю Потуральски. Ещё по разу отличились Морган Гики, Трэвор Кэррик и Зак Настасюк. Голкипер Алекс Неделькович отразил 26 бросков из 29. В составе фарм-клуба «Вегас Голден Найтс» заброшенные шайбы на счету Брукса Мацека, Гэйга Куинни и Коди Гласса.

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