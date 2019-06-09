Источник: «Барыс» проведёт первые три домашних матча сезона-2019/20 в Алма-Ате
В предстоящем сезоне астанинский «Барыс» проведёт в Алма-Ате три стартовых матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает «Шайба.kz». Планируется, что команда перебазируется в город 10 сентября.
Игры пройдут на «Алма-Ате арене». Ледовый дворец, построенный к Универсиаде 2017 года, вмещает 12 тысяч зрителей. С какими командами сыграют хоккеисты столичного клуба, пока неизвестно. Расписание матчей и стоимость билетов станут известны позднее.
В 2017 году акимом Алма-Аты Бауыржаном Байбеком эта идея уже была предложена, и КХЛ её одобрила. Тем не менее «Барыс» ещё ни разу не проводил матчи в Алма-Ате.
В нынешнем сезоне «Барыс» дошёл до второго раунда плей-офф, где потерпел поражение от «Авангарда».
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