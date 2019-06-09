Кэссиди — о звене Бержерона: чувствую, что ребята на грани прорыва
Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди оценил игру звена Патриса Бержерона в финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (2-3).
«Мы просим их атаковать чаще. Маршан, когда шайба не заходит в ворота, стремится создавать моменты для Пастрняка, потому что Паста может забить. Все они игроки, у которых есть по 30 шайб за сезон. Они все могут забить. И мы пытаемся изменить эту психологию. Если Паста открыт, сделай ему пас, но при этом не бойся и бросить.
Вижу обнадёживающие нюансы в их игре. Чувствую, что они на грани прорыва. Но против «Сент-Луиса» трудно. Тяжело пробиться им за спину, они хорошо защищаются, надёжно играет голкипер. Идёт хорошая борьба», — приводит слова Кэссиди официальный сайт НХЛ.
Тренер «Бостона» — о шестом матче: побеждай или отправляйся домой
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