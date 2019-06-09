«Эдмонтон» может обменять Лучича в «Ванкувер» на Эрикссона
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Милан Лучич может продолжить карьеру в «Ванкувер Кэнакс», сообщает TSN.
Клуб из провинции Британская Колумбия заинтересован в 31-летнем хоккеисте. В обратном направлении может проследовать нападающий Луи Эрикссон, знакомый главному тренеру «нефтяников» Дэйву Типпетту по совместной работе в «Даллас Старз».
В сезоне-2018/19 Лучич провёл 79 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. На его счету шесть заброшенных шайб и 14 результативных передач при показателе полезности «-9» и 91 минуте штрафа.
В нынешнем сезоне 33-летний Эрикссон принял участие в 81 матче регулярного чемпионата. Он забросил 11 шайб и отдал 18 голевых передач при показателе полезности «-11» и 22 минутах штрафа.
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