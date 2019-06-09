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Курносов: «СЮ» не может позволить себе медиа-команды, как у СКА и «Авангарда»

Курносов: «СЮ» не может позволить себе медиа-команды, как у СКА и «Авангарда»
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов отметил, что уфимский клуб пока не в состоянии позволить себе такие медиа-команды, как у СКА и «Авангарда».

«Нас часто сравнивают с «Авангардом», а между тем вместе с «Авангардом» на матчи приезжают пять представителей медиа. Понимаете, целая медиа-команда сопровождает спортивную команду. У СКА примерно такая же история. Мы пока себе подобного позволить не можем.

В крайности мы не ударяемся, стараемся работать с теми ресурсами, что имеем. Неплохо провели плей-офф под лозунгом «Все или ничего!». Есть к чему стремиться, но я считаю, что утверждение, будто мы не работаем в этом направлении, мягко говоря, не совсем верно», — цитирует Курносова «СобКор02.ru».

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