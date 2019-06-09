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Койл: «Бостон» должен сыграть, как в первом периоде пятого матча финала

Койл: «Бостон» должен сыграть, как в первом периоде пятого матча финала
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Бостон Брюинз» Чарли Койл поделился ожиданиями от шестого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз».

«Первый период пятого матча — ключевая вещь для нас. Надо начать так же и удержать игру на стабильном уровне. Бывают разные варианты. Иногда мы можем играть классно, и у соперника не бывает ответа на это. Иногда мы не забиваем сразу и потом постепенно отходим от своей игры.

«Бостон» должен сохранять такой настрой, что гол рано или поздно придёт. Что мы всё делаем правильно. Убедиться в том, что соперник видит: против нас сложно играть», — приводит слова Койла официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Блюзмены» ведут в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» со счётом 3-2.

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