Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Шенн: рождение сына не создаст для Тарасенко проблем при подготовке к игре

Шенн: рождение сына не создаст для Тарасенко проблем при подготовке к игре
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн прокомментировал пополнение в семействе нападающего команды Владимира Тарасенко.

«Думаю, для него это станет дополнительной мотивацией. И не думаю, что это может создать какие-то проблемы с подготовкой к матчу. Он профессионал и будет готовиться к игре так же, как к остальным. Сегодня Владимир пусть отдыхает, а завтра будет готов», — цитирует Шенна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Счёт в серии — 3-2 в пользу «Блюз». Шестой матч серии состоится в Сент-Луисе 10 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Седьмая игра, если потребуется, пройдёт на площадке победителя Восточной конференции.

«Сент-Луис» основан в 1967 году, но никогда не выигрывал главную награду Национальной хоккейной лиги. В числе трофеев клуба только Президентский кубок 2000 года.

У Владимира Тарасенко, выступающего в финале Кубка Стэнли, родился сын
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент