Шенн: рождение сына не создаст для Тарасенко проблем при подготовке к игре

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн прокомментировал пополнение в семействе нападающего команды Владимира Тарасенко.
«Думаю, для него это станет дополнительной мотивацией. И не думаю, что это может создать какие-то проблемы с подготовкой к матчу. Он профессионал и будет готовиться к игре так же, как к остальным. Сегодня Владимир пусть отдыхает, а завтра будет готов», — цитирует Шенна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Счёт в серии — 3-2 в пользу «Блюз». Шестой матч серии состоится в Сент-Луисе 10 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Седьмая игра, если потребуется, пройдёт на площадке победителя Восточной конференции.
«Сент-Луис» основан в 1967 году, но никогда не выигрывал главную награду Национальной хоккейной лиги. В числе трофеев клуба только Президентский кубок 2000 года.
- 9 июня 2019
-
20:42
-
20:14
-
19:56
-
19:37
-
18:56
-
18:27
-
17:57
-
17:39
-
17:08
-
16:57
-
16:34
-
16:24
-
15:56
-
15:33
-
15:26
-
14:32
-
14:27
-
14:09
-
13:50
-
13:26
-
13:10
-
12:47
-
12:25
-
12:11
-
11:57
-
11:34
-
11:15
-
10:57
-
10:31
-
10:10
-
09:56
-
09:30
-
09:04
-
08:36
-
08:20