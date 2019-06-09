Шенн: рождение сына не создаст для Тарасенко проблем при подготовке к игре

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн прокомментировал пополнение в семействе нападающего команды Владимира Тарасенко.



«Думаю, для него это станет дополнительной мотивацией. И не думаю, что это может создать какие-то проблемы с подготовкой к матчу. Он профессионал и будет готовиться к игре так же, как к остальным. Сегодня Владимир пусть отдыхает, а завтра будет готов», — цитирует Шенна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Счёт в серии — 3-2 в пользу «Блюз». Шестой матч серии состоится в Сент-Луисе 10 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Седьмая игра, если потребуется, пройдёт на площадке победителя Восточной конференции.

«Сент-Луис» основан в 1967 году, но никогда не выигрывал главную награду Национальной хоккейной лиги. В числе трофеев клуба только Президентский кубок 2000 года.