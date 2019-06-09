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Каменский: потеря Барбашёва не сильно осложнит жизнь «Сент-Луису»

Каменский: потеря Барбашёва не сильно осложнит жизнь «Сент-Луису»
Хоккей / НХЛ 0

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский прокомментировал дисквалификацию нападающего «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашёва на шестой матч финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».

«Потеря Ивана, конечно, неприятная для «Сент-Луиса», но не настолько, чтобы сильно осложнить жизнь команде. Здесь уже ничего не поделаешь — за удар в голову, как правило, дают дисквалификацию. Понятно, что Барбашёву будет обидно пропустить эту встречу, тем более она может стать последней в сезоне, но это должно еще больше сплотить команду сыграть за себя и того парня, добившись триумфа на домашней арене», — цитируют Каменского «Известия».

Счёт в серии — 3-2 в пользу «Блюз». Шестой матч серии состоится в Сент-Луисе 10 июня, начало встречи — в 3:00 мск.

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4 большинства, 4 гола, 4 броска.
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