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О’Райлли: Томас — один из самых креативных игроков, он будет суперзвездой НХЛ

О’Райлли: Томас — один из самых креативных игроков, он будет суперзвездой НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О’Райлли прокомментировал возвращение в строй форварда Роберта Томаса. 19-летний хоккеист получил травму в первом матче серии финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» и пропустил четыре игры.

«Томас — один из самых креативных хоккеистов. Роберт будет суперзвездой НХЛ», — приводит слова О’Райлли в своём «твиттере» североамериканский журналист Дэн Роузен.

Счёт в серии — 3-2 в пользу «Блюз». Шестой матч серии состоится в Сент-Луисе 10 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Седьмая игра, если потребуется, пройдёт на площадке победителя Восточной конференции.

«Сент-Луис» основан в 1967 году, но никогда не выигрывал главную награду Национальной хоккейной лиги. В числе трофеев клуба только Президентский кубок 2000 года.

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