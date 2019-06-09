Раск: Хара не сможет выйти на лёд, только если это будет невозможно

Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск оценил бойцовские качества капитана команды — защитника Здено Хары. Словак собирается принять участие в шестом матче финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз».



«Это наш лидер и самый крепкий парень. Он не выйдет на площадку, только если это будет совершенно невозможно», — приводит слова Раска официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Ветеран «мишек» во втором отрезке четвёртого матча финала Кубка Стэнли получил болезненный удар шайбой в лицо. У словака моментально пошла кровь, но опытный защитник в третьем периоде вернулся на скамейку запасных, получив медицинскую помощь и прикрепив на шлем полную защиту лица. Правда, в игре участие 42-летний хоккеист уже не принимал. На пятый матч серии Хара вышел, несмотря на перелом челюсти.