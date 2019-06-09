Раск: Хара не сможет выйти на лёд, только если это будет невозможно

Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск оценил бойцовские качества капитана команды — защитника Здено Хары. Словак собирается принять участие в шестом матче финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз».
«Это наш лидер и самый крепкий парень. Он не выйдет на площадку, только если это будет совершенно невозможно», — приводит слова Раска официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Ветеран «мишек» во втором отрезке четвёртого матча финала Кубка Стэнли получил болезненный удар шайбой в лицо. У словака моментально пошла кровь, но опытный защитник в третьем периоде вернулся на скамейку запасных, получив медицинскую помощь и прикрепив на шлем полную защиту лица. Правда, в игре участие 42-летний хоккеист уже не принимал. На пятый матч серии Хара вышел, несмотря на перелом челюсти.
- 9 июня 2019
-
22:47
-
22:09
-
21:53
-
21:17
-
20:42
-
20:14
-
19:56
-
19:37
-
18:56
-
18:27
-
17:57
-
17:39
-
17:08
-
16:57
-
16:34
-
16:24
-
15:56
-
15:33
-
15:26
-
14:32
-
14:27
-
14:09
-
13:50
-
13:26
-
13:10
-
12:47
-
12:25
-
12:11
-
11:57
-
11:34
-
11:15
-
10:57
-
10:31
-
10:10
-
09:56