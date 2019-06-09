Маршан: теперь игроки «Бостона» сражаются за свои жизни

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан оценил игру своего звена в финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (2-3).
«Однозначно, наше звено может играть лучше. Удача пока не всегда была на нашей стороне, но мы чувствуем, что возможности возникают. В последнем матче у звена уже получалось лучше. Но сейчас мы уже сражаемся за свои жизни. Так что вне зависимости от того, что было раньше, надо выходить в воскресенье на лёд, биться и надеяться на лучшее», — приводит слова Маршана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Шестой матч серии состоится в Сент-Луисе 10 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Седьмая игра, если потребуется, пройдёт на площадке победителя Восточной конференции. «Сент-Луис» основан в 1967 году, но никогда не выигрывал главную награду Национальной хоккейной лиги.
- 9 июня 2019
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