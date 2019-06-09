Аккьяри: Раск будет стоять стеной, постараемся ему помочь

Нападающий «Бостон Брюинз» Ноэль Аккьяри поделился мнением о шестом матче финальной серии Кубка Стэнли.



«Первый период в пятом был отличным. Мы хотим продолжать играть в их зоне. При этом надеемся, что шестой матч будет лучшим в плане действий в обороне. Мы знаем, что Туукка будет стоять стеной и рассчитываем на то, что сумеем ему помочь», — приводит слова Аккьяри официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Счёт в серии — 3-2 в пользу «Блюз». Шестой матч серии состоится в Сент-Луисе 10 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Седьмая игра, если потребуется, пройдёт на площадке победителя Восточной конференции.

«Сент-Луис» основан в 1967 году, но никогда не выигрывал главную награду Национальной хоккейной лиги. В числе трофеев клуба только Президентский кубок 2000 года.