Есмантович: я против того, чтобы делить арену со «Спартаком»

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович высказал своё отношение к совместному выступлению со «Спартаком» на «ЦСКА Арене».

«Полностью ли оправдала «ЦСКА Арена» в «Парке легенд» наши ожидания? Она полностью отвечает нашим задачам, условия нас устраивают. За исключением одного — я против того, чтобы делить арену со «Спартаком». Мне это трудно делать, но так сложилось, что пока я здесь ничего исправить не могу», — приводят слова Есмантовича «Известия».

Прошедший сезон был 11-м в истории Континентальной хоккейной лиги. Победителем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, впервые в своей истории ставший обладателем этого трофея. В финальной серии подопечные Игоря Никитина уверенно победили «Авангард» со счётом 4-0. На пути к финалу «армейцы» обыграли «Витязь» (4-0), московское «Динамо» (4-1) и петербургский СКА (4-3).