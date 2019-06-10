Здено Хара стал самым возрастным защитником, забившим в финале Кубка Стэнли

42-летний хоккеист «Бостон Брюинз» Здено Хара забросил пятую шайбу в шестом матче решающей серии с «Сент-Луис Блюз» (5:1) и стал самым возрастным защитником, забивавшим в финалах Кубка Стэнли.



До сегодняшнего дня этим достижением владел другой игрок «Бостона» и сборной Канады Рэй Бурк. Он забил шайбу в играх на вылет сезона-2000/01, когда ему было 40 лет и 154 дня. Словацкому ветерану Здено Харе на момент шестого матча с «блюзменами» было 42 года и 83 дня.



Как и легендарный Рэй Бурк, чей номер 77 выведен «Бостоном» из обращения в знак особого уважения, Здено Хара много лет играет за «Брюинз» на позиции защитника – с сезона-2006/07. В 2011 году словак стал обладателем Кубка Стэнли. Тогда обладатель трофея тоже определился в седьмой игре.

«Бостон» обыграл «Сент-Луис» и сравнял счёт в серии