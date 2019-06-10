Назаров: у нас с братьями-белорусами одна экономика, но два хоккея

Известный тренер Андрей Назаров рассказал о проблемах, существующих в белорусском хоккее.
«Я действительно был в апреле в Нур-Султане на чемпионате мира в первом дивизионе, где поддерживал две сборные — Казахстана и Беларуси. Ещё до старта турнира говорил в интервью, что именно эти команды возьмут две путёвки в элиту. К счастью, так и произошло. Что касается встреч, то ни с представителями Казахстана, ни с представителями Беларуси по рабочим темам не общался.
Во-первых, в Минске есть все условия для плодотворной работы и регулярного участия «Динамо» в плей-офф КХЛ — современная инфраструктура, отличная арена, рекордная в КХЛ зрительская аудитория. Ни один профессиональный тренер от предложения помочь «Динамо» не откажется.
Во-вторых, это в экономике у России и Беларуси Союзное государство и налаженные связи. К сожалению, о хоккее этого пока не скажешь. В России есть культ национальной сборной, а «Красная машина» стала узнаваемым мировым брендом. Беларусь в этом плане, на мой взгляд, пока ещё остаётся в прошлом веке. Это сказывается на результатах как «Динамо», которое уже позабыло о плей-офф КХЛ, так и национальной сборной, которая опустилась во второй по счёту дивизион. То есть у нас с братьями-белорусами одна экономика, но, увы, два хоккея», — приводит слова Нзаарова Russia-Hockey.
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