Бержерон: Раск помог обыграть «Сент-Луис», он в полном порядке

Нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон прокомментировал победу команды со счётом 5:1 в шестом матче серии финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз».



«Победа была целью команды, и мы её достигли. «Бостон» позаботился о вещах, которые вредили ему в последних трёх играх, и использовал шансы. Раск стал большой причиной, почему мы оказались в этом положении, и сегодня вечером он был в полном порядке», — приводит слова Бержерона официальный сайт НХЛ.



Гости открыли счёт на 9-й минуте — в большинстве отличился Брэд Маршан. Шайба была заброшена, когда команды играли в формате «5 на 3». Во втором периоде счёт не изменился. На 42-й минуте голом отметился Брэндон Карло. В середине третьего периода Брендон Кульман утроил преимущество «Бостона». Однако на 53-й минуте форвард хозяев Райан О’Райлли отквитал одну шайбу. На 55-й и 57-й минутах Давид Пастрняк и Здено Хара забросил по шайбе.