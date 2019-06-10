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«Бостон» повторил клубный рекорд 28-летней давности по голам в большинстве в ПО

«Бостон» повторил клубный рекорд 28-летней давности по голам в большинстве в ПО
Хоккей / НХЛ 0

«Бостон Брюинз» обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 5:1 в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли 2019 года. Судьба трофея определится в седьмой игре.

«Медведи» открыли счёт на 9-й минуте после того, как Брэд Маршан отметился точным броском в формате «5 на 3». «Бостон» забил 24-й гол в большинстве в нынешнем плей-офф и повторил клубный рекорд, установленный в 1991 году.

Гости открыли счёт на 9-й минуте — в большинстве отличился Брэд Маршан. Шайба была заброшена, когда команды играли в формате «5 на 3». Во втором периоде счёт не изменился. На 42-й минуте голом отметился Брэндон Карло. В середине третьего периода Брендон Кульман утроил преимущество «Бостона». Однако на 53-й минуте форвард хозяев Райан О’Райлли отквитал одну шайбу. На 55-й и 57-й минутах Давид Пастрняк и Здено Хара забросил по шайбе.

Клубы, которые дольше всех ждут Кубка Стэнли. «Сент-Луис» — 51 год!
У «блюзменов» есть шанс вычеркнуть себя из этого списка.
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