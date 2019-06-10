О'Райлли: возможно, «Сент-Луис» должен выиграть Кубок Стэнли именно на выезде

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О’Райлли поделился мнением о шестом матче серии финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз». Игра закончилась со счётом 5:1 в пользу подопечных Брюса Кэссиди.
«Конечно, нам очень хотелось победить. Но этого не случилось. Теперь надо двигаться вперёд и готовиться к следующему матчу. Мы в себе уверены. У нас отличная гостевая команда. Возможно, именно в этом наша суть. Может быть, мы должны всё закончить именно на выезде», — цитирует игрока пресс-служба лиги.
Гости открыли счёт на 9-й минуте — в большинстве отличился Брэд Маршан. Шайба была заброшена, когда команды играли в формате «5 на 3». Во втором периоде счёт не изменился. На 42-й минуте голом отметился Брэндон Карло. В середине третьего периода Брендон Кульман утроил преимущество «Бостона». Однако на 53-й минуте форвард хозяев Райан О’Райлли отквитал одну шайбу. На 55-й и 57-й минутах Давид Пастрняк и Здено Хара забросил по шайбе.
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