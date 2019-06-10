Голкипер «Бостона» Раск одержал 50-ю победу в плей-офф НХЛ

«Бостон Брюинз» обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 5:1 в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли 2019 года. Судьба трофея определится в седьмой игре.
Голкипер «медведей» Туукка Раск одержал 50-ю победу в плей-офф НХЛ, став 19-м вратарём, кому удалось достичь такого показателя. Кроме того, финн занимает третье место среди ныне играющих голкиперов — больше побед в плей-офф только у Хенрика Лундквиста (61) и Марк-Андре Флёри (78).
Седьмой матч финала состоится в Бостоне 13 июня, начало игры — в 3:00 мск. «Сент-Луис» основан в 1967 году, но никогда не выигрывал главную награду Национальной хоккейной лиги. В числе трофеев клуба только Президентский кубок 2000 года. «Бостон» в последний раз завоёвывал Кубок Стэнли восемь лет назад, обыграв в семи матчах «Ванкувер Кэнакс».
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