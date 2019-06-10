Макэвой: чёрт возьми, эмоции вокруг финала Кубка Стэнли ошеломляют

Защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой поделился эмоциями, которые присутствовали у него перед шестым матчем финала Кубка Стэнли.



«Это мой первый Кубок Стэнли и, честно вам скажу, переварить всё происходящее очень сложно. Эмоции вокруг всего, что творится. Черт возьми, они ошеломляют. Нас прижали спинами к стене, и ты испытываешь такое количество смешанных чувств, что готов сделать что угодно. Выиграть эту штуковину — мечта всей твоей жизни, и когда ты понимаешь, что соперник всего в одной победе от неё, это немножко больно осознавать», — приводит слова Макэвоя официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



«Бостон» обыграл на выезде «Сент-Луис Блюз» со счётом 5:1 и сравнял счёт в серии. Судьба Кубка Стэнли определится в седьмой игре.

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