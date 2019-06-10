Маршан — о победе в шестой игре Кубка Стэнли: мы сражались за собственные жизни

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан прокомментировал победу со счётом 5:1 в шестом матче финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз».



«Мы сражались за собственные жизни. Когда играешь с отчаянием, все вытаскивают из себя лучшее. Раск сделал несколько больших сейвов, когда они были сильнее всего нам нужны, и сегодня мы смогли положиться на всех. Теперь всё то же самое нужно сделать в следующем матче, самом важном. Либо мы его выиграем, либо всё это было напрасно», — приводит слова Маршана официальный сайт НХЛ.

Седьмой матч финала состоится в Бостоне 13 июня, начало игры — в 3:00 мск. «Сент-Луис» основан в 1967 году, но никогда не выигрывал главную награду Национальной хоккейной лиги. В числе трофеев клуба только Президентский кубок 2000 года. «Бостон» в последний раз завоёвывал Кубок Стэнли восемь лет назад, обыграв в семи матчах «Ванкувер Кэнакс».