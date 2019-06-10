Крейчи вышел на второе место в истории «Бостона» по передачам в плей-офф

«Бостон Брюинз» обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 5:1 в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли 2019 года. Судьба трофея определится в седьмой игре.



Нападающий «медведей» Давид Крейчи отметился результативной передачей, теперь на его счету 66 голевых паса в матчах плей-офф. Чешский хоккеист вышел на второе место в истории клуба, догнав легендарного Бобби Орра. Лидерство сохраняет Рэй Бурк, на счету которого 125 передач.

Седьмой матч финала состоится в Бостоне 13 июня, начало игры — в 3:00 мск. «Сент-Луис» основан в 1967 году, но никогда не выигрывал главную награду Национальной хоккейной лиги. В числе трофеев клуба только Президентский кубок 2000 года. «Бостон» в последний раз завоёвывал Кубок Стэнли восемь лет назад, обыграв в семи матчах «Ванкувер Кэнакс».