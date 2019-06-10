Константин Окулов привёз Кубок Гагарина в Новосибирск

Нападающий ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина Константин Окулов привёз трофей в Новосибирск, сообщает пресс-служба «армейцев» в «Твиттере».

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» ЦСКА.



В минувшем сезоне 24-летний хоккеист провёл 48 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 20 заброшенных шайб и 11 результативных передач при показателе полезности «+21» и 18 минутах штрафа. В плей-офф хоккеист отыграл 19 матчей и набрал 14 (7+7) очков при показателе полезности «+8».



В сезоне-2018/19 ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. В финальном матче подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0. На пути к финалу «армейцы» прошли «Витязь» (4-0), московское «Динамо» (4-1) и СКА (4-3).