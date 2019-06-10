Газета преждевременно поздравила «Сент-Луис» с победой в Кубке Стэнли

Газета St. Louis Post-Dispatch ошибочно поздравила «Сент-Луис Блюз» с победой в Кубке Стэнли. Подписчики получили электронную версию издания, в которой «музыкантов» поздравили с завоеванием долгожданного трофея. Впоследствии газета принесла извинения за допущенную ошибку.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Рэнди Скотта.



«Сент-Луис» проиграл на своём льду «Бостон Брюинз» со счётом 1:5 и не сумел выиграть Кубок Стэнли на домашней площадке. Седьмая игра состоится в Бостоне 13 июня, начало игры — в 3:00 мск.

«Сент-Луис» основан в 1967 году, но никогда не выигрывал главную награду Национальной хоккейной лиги. В числе трофеев клуба только Президентский кубок 2000 года. «Бостон» в последний раз завоёвывал Кубок Стэнли восемь лет назад, обыграв в семи матчах «Ванкувер Кэнакс».