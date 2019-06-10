Перрон: «Сент-Луис» выиграл пару матчей в Бостоне и собирается снова сделать это

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон прокомментировал поражение со счётом 1:5 в шестом матче финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз». Седьмая игра состоится в Бостоне 13 июня, начало игры — в 3:00 мск.



«Я действительно взволнован этим. Очевидно, мы бы хотели закончить всё сегодня, и отпраздновать победу с нашими фанатами и так далее. Мы выиграли в Бостоне пару матчей и собираемся победить там снова», — приводит слова Перрона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



«Сент-Луис» основан в 1967 году, но никогда не выигрывал главную награду Национальной хоккейной лиги. В числе трофеев клуба только Президентский кубок 2000 года. «Бостон» в последний раз завоёвывал Кубок Стэнли восемь лет назад, обыграв в семи матчах «Ванкувер Кэнакс».